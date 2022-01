¡Sin excepciones! Para cruzar la frontera se debe mostrar comprobante de vacunación

(NOTICIAS YA).-Estados Unidos requerirá que todos los extranjeros comprueben estar vacunados para permitirles el acceso a través de sus fronteras terrestres con México y Canadá, sin importar el motivo de su visita.

Anteriormente solo los viajeros no esenciales estaban sujetos a esta disposición, por lo que estudiantes, empresarios, choferes y otros viajeros esenciales estaban exentos de comprobar haberse aplicado la vacuna.

El Departamento de Seguridad Interna (DHS por sus siglas en inglés) dijo que el cambio se da para estar más alineados con las políticas de vuelo internacional que se están aplicando en estos momentos, políticas que buscan proteger la salud de las comunidades estadounidenses en esta pandemia.

Todos aquellos ciudadanos y residentes legales permanentes de Estados Unidos que necesiten cruzar la frontera para volver al país se mantienen exentos de este nuevo mandato de vacunación.

NEW: Beginning Saturday, January 22, DHS will require non-U.S. individuals seeking to enter the U.S, via land ports of entry and ferry terminals at the U.S.-Mexico and U.S.-Canada borders to be fully vaccinated for #COVID19 and provide related proof of vaccination.

— Homeland Security (@DHSgov) January 20, 2022