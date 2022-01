Cal Fire San Diego envía equipo de bomberos para ayudar con el incendio Colorado en Big Sur

(NOTICIAS YA).-Un incendio forestal que estalló la semana pasada en medio de fuertes vientos de Santa Ana en las montañas cerca de la costa de Big Sur en California, se encuentra contenido en un 35%, dijeron las autoridades el lunes.

Se redujo el tamaño del incendio a aproximadamente 700 acres (283 hectáreas), dijo el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California.

El incendio estalló el viernes por la tarde, alrededor de las 5:20 p.m., cuando fuertes vientos secos azotaron California con ráfagas dañinas.

El incendio nombrado “Colorado Fire” por su punto de partida en Palo Colorado Canyon, provocó órdenes de evacuación para unas 500 personas en el área poco poblada a unas 100 millas (160 kilómetros) al sur de San Francisco.

#ColoradoFire off Palo Colorado Canyon, Big Sur, south of Carmel-by-the-sea in Monterey County is in the 700 acres and 35% contained. Updated acreage due to better mapping. In Unified Command with @CALFIREBEU and Mid Coast Fire. https://t.co/Y1F1JeMDCZ pic.twitter.com/xAKm6ek3P0

— CAL FIRE (@CAL_FIRE) January 24, 2022