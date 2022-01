Identifican sospechoso de una serie de robos y vandalismo en Poway

(NOTICIAS YA).-Las autoridades de Poway identificaron a un sospechoso en una serie de robos y vandalismo que fueron captados en videos de vigilancia a principios de esta semana.

Cory Miracle, de 33 años, es sospechoso de un robo residencial y vandalizar automóviles con pintura en aerosol a lo largo de Somerset Road el jueves 20 de enero, según un tuit de la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego. Dijeron, "según su historial, puede estar armado con un cuchillo".

Se insta a cualquier persona que lo vea, llame al 911.

