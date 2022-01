Marilyn Manson es acusado por agresiones sexuales durante rodaje de video

Fue a comienzos del 2021, cuando Evan Rachel Wood acusó públicamente a Marilyn Manson de haber abusado de ella en el pasado, pero fue este fin de semana, que se conocieron nuevas declaraciones de la actriz en donde aseguró que el cantante la violó durante la grabación del videoclip de 'Heart-Shaped Glasses'.

La actriz narró los hechos en el documental Phoenix Rising dirigido por Amy Berg y estrenado en el Festival de Cine Sundance el pasado 23 de enero. En su entrevista, la actriz detalló lo difícil que fue crecer como estrella infantil en Hollywood, además de contar la historia de cómo Marilyn Manson había abusado de ella física y psicológicamente durante sus tres años de relación.

Esta es una de las escenas más impactantes del documental, ya que la protagonista de Westworld recuerda cómo el músico la violó en el video en el que ella era la protagonista, mencionando que en la negociación del contrato le comentaron que habría una secuencia de sexo simulada, a lo que ella aceptó, sin embargo al momento de la grabación, la situación fue distinta.

"No fue para nada como creía que iba a ser. Hicimos cosas que no eran lo que me habían propuesto. Habíamos hablado de una escena de sexo simulada, pero cuando las cámaras comenzaron a grabar empezó a penetrarme de verdad. Yo nunca habría accedido a eso. Soy una actriz profesional, he estado haciendo esto toda mi vida. Nunca había estado en un set tan poco profesional hasta ese día", comentó en el largometraje según distintos medios de comunicación.

Evan Rachel Wood comenzó su carrera en el cine desde que tenía nueve años. En ese momento grabó la película Cavando Hasta China, misma que le valió su primera nominación a los Globos de Oro. Con solo 15 años, recibió su segunda nominación, esta vez por su papel en Thirteen, y solo tres años después, en 2006, conoció a Manson durante una fiesta que se celebraba en Los Ángeles.

La pareja anunció su noviazgo en 2007, él tenía 39 años y ella 19, por lo que cuenta que se sintió vulnerable y desprotegida: "Era un caos total y no me sentía segura. Nadie se estaba preocupando por mí. No sabía cómo defenderme a mí misma o cómo decir que no, porque me habían condicionado y entrenado para nunca responder, solo seguir hacia adelante".

"Me sentí asquerosa, como si hubiera hecho algo vergonzoso y me di cuenta de que el equipo estaba muy incómodo y nadie sabía qué hacer. Me forzaron a realizar un acto sexual comercial bajo falsos pretextos. Fue entonces cuando se cometió el primer crimen conta mí y fui básicamente violada en cámara", narró la actriz.

La primera vez que Wood hizo declaraciones al respecto, fue en el 2021, al compartir una publicación en su cuenta de Instagram, confesando que estaba harta de vivir con miedo. En ese momento, la actriz compartió el mensaje en un corto texto en el que además señala que le habían lavado el cerebro y la habían manipulado por completo: "El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson. Me empezó a acosar cuando era adolescente y abusó de mí horriblemente por años".

Me lavaron el cerebro y me manipularon hasta la sumisión. Ya no voy a vivir más con miedo a las represalias, "injurias o extorsiones. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y a las muchas industrias que habilitaron su comportamiento antes de que arruine más vidas. Todo mi apoyo a las muchas víctimas que ya no guardarán silencio", escribió públicamente.