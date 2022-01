Southwestern College inicia con clases en línea para prevenir contagios COVID-19

(NOTICIAS YA).-Los líderes de Southwestern College anunciaron el lunes que la mayoría de los cursos y todos los servicios para estudiantes serán de forma virtual, ante el aumento de contagios COVID-19.

Los cursos y actividades exentos de la fecha de inicio en persona incluyen seguridad pública, salud aliada, artes escénicas, atletismo y clases en el Centro Acuático Crown Cove. Todos los campus universitarios estarán cerrados para citas en persona.

"Como comunidad e institución, nuestra misión siempre ha sido crear el entorno más seguro para todos los que ingresan a uno de nuestros campus", dijo Mark Sanchez, presidente y superintendente de Southwestern College. “La salud de la comunidad de nuestro campus es nuestra máxima prioridad. Continuaremos tomando decisiones operativas basadas en la ciencia, los datos de salud pública local, la orientación de expertos en salud pública y los comentarios de nuestra comunidad del campus.

