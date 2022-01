Taylor Swift vs Damon Albarn de Gorillaz: Lo que se sabe hasta el momento

En el mundo de la música, existe un eterno debate acerca de los artistas que escriben sus propias canciones y los que no lo hacen y en cambio reciben apoyo de coescritores. Este debate surgió hace unas horas de la mano de la estrella del pop Taylor Swift y el músico británico Damon Albarn.

Estos nombres se convirtieron en tendencia esta tarde, ya que el líder de Blur y Gorillaz mencionó en una entrevista que la intérprete de 'Blank Space', no escribía sus propias canciones.

En resumen, el cantante se encontraba ofreciendo una gira por Estados Unidos cuando fue cuestionado por Los Ángeles Times acerca de su puesta en escena. El cantante mencionó que hacer un show esencialmente en el piano era una tarea difícil ya que puede sentirse muy expuesto y que era en esos momentos en donde se notaba si una canción se hacía popular por el sonido o por la actitud. Fue bajo esa idea, que Albarn expresó que esto es algo que la música moderna no podría "aguantar".

Tras su respuesta, el periodista Mikael Wood preguntó al músico si creía que los artistas modernos confiaban en el sonido y en la actitud poniendo de ejemplo a Taylor Swift. Fue entonces que surgió la polémica declaración del británico: "Ella no escribe sus canciones".

La cosa no paró ahí... El entrevistador defendió a Swift afirmando que ella sí escribe sus canciones y coescribe varias de ellas, por lo que Albarn explicó más a detalle su postura trayendo más ejemplos a la mesa: "Eso no cuenta. Sé lo que es coescribir. La coescritura es muy diferente a la escritura. No estoy tirándole a nadie, solo digo que hay una gran diferencia entre un compositor y un compositor que coescribe. No significa que el resultado no pueda ser realmente bueno… Quiero decir, Ella Fitzgerald nunca escribió una canción en su vida", expresó.

"Cuando canto, tengo que cerrar los ojos y simplemente estar ahí. Supongo que soy un tradicionalista en ese sentido. Una compositora realmente interesante es Billie Eilish y su hermano [Finneas]. Me atrae más eso que Taylor Swift. Es simplemente más oscuro, menos infinitamente optimista. Mucho menor y extraño. Creo que ella es excepcional" dijo el británico.

Al ser publicada la entrevista el domingo 23 de enero por la noche, no tuvo el impacto que se esperaba, sin embargo la tarde del lunes 24, Taylor replicaría la entrevista en su cuenta de Twitter escribiendo un mensaje contundente a Albarn en el que se le nota bastante molesta:

"Damon Albarn, era tu fan hasta que vi esto. Yo escribo todas mis canciones. Tu opinión es falsa y bastante dañina. No es necesario que te gusten mis canciones, pero está muy jodid* que desacredites mi escritura", tuiteó Swift además de realizar otro posteo que dice "Yo escribí este tweet en caso de que te los estés preguntando".

@DamonAlbarn I was such a big fan of yours until I saw this. I write ALL of my own songs. Your hot take is completely false and SO damaging. You don’t have to like my songs but it’s really fucked up to try and discredit my writing. WOW. https://t.co/t6GyXBU2Jd

— Taylor Swift (@taylorswift13) January 24, 2022