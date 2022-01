Abren ataúd y no era Kevin a quien estaban velando; Fiscalía les dio otro cuerpo

(NOTICIAS YA).-Durante el funeral en honor al menor desparecido en Juárez, Kevin Adrián León Contreras, la familia abrió su ataúd y vieron no era él a quien estaban velando. La Fiscalía les dio otro cuerpo.

Desagradable sorpresa se llevó la familia de Kevin tras descubrir que la Fiscalía General del Estado (FGE), intentó engañarlos.

"No vayan a abrir el féretro y sepúltenlo cuanto antes", les dijeron en el Servicio Médico Forense (Semefo), alrededor de la 1:00 de la madrugada cuando les hicieron la entrega de los restos que aparentemente eran del menor, narró a RadioNet una de sus tías.

Kevin había sido reportado desaparecido desde el pasado 18 de enero por su familia. Y la FGE contactó este fin de semana a Cristina, la madre de Kevin, para notificarle que el cuerpo de su hijo se encontraba en el Servicio Médico Forense (Semefo).

El reporte de la FGE indicaba que sus restos habían sido localizados el pasado 19 de enero, es decir, un día después de su desaparición, en un terreno a espaldas de Plaza Sendero.

Y este lunes, las autoridades les entregaron los presuntos restos de Kevin para que pudieran proceder a su sepultura. También les dijeron que seguirían investigando las causas de su muerte.

Pero la Fiscalía intentó engañar a una familia y todo un país:

"A mi hermana no le permitieron ver el cuerpo directamente, le mostraron fotografías y cuando menos en una pudo reconocerlo, pero nos entregaron un cajón cerrado y nos dijeron que no lo fuéramos a abrir por ningún motivo", comentó la tía de Kevin

"Mi hermana no se quiso quedar con la tentación, pues se trata de su hijo, y en cuanto abre el féretro vemos que no es mi sobrino el que estaba allí", prosiguió.

Ahora exigen a las autoridades que respondan por esa terrible experiencia dolorosa que le hicieron pasar a la familia; primero al notificarle que el menor había sido localizado sin vida y segundo al entregarles un cuerpo que no corresponde al de él.

La familia de Kevin pide que se intensifique su búsqueda y se limpie la imagen del menor ya que lo han querido relacionar con riñas y actos vandálicos.

Acudirán este día la Fiscalía para hacer la exigencia correspondiente y que aclaren los hechos.

"No vamos a permitir que le quieran dar carpetazo al asunto de mi sobrino, queremos que lo encuentren y sobre todo que no jueguen con nosotros como lo hicieron al entregarnos el cuerpo de una persona que no sabemos quién es", concluyó.