Extienden licencia de pago por enfermedad COVID-19 en California

(NOTICIAS YA).-El gobernador Newsom, el senador pro tempore Toni G. Atkins y el presidente de la Asamblea, Anthony Rendon, anunciaron el martes que llegaron a un acuerdo para extender la licencia por enfermedad suplementaria pagada por COVID-19 para los empleados de California hasta el 30 de septiembre.

“La capacidad de California para tomar medidas presupuestarias tempranas protegerá a los trabajadores y brindará un alivio real a las empresas que se tambalean por este último aumento. A lo largo de esta pandemia, nos hemos unido para abordar los impactos inmediatos que el COVID-19 sigue teniendo en millones de familias de California, tanto en el hogar como en el trabajo.” Dijo el gobernador Gavin Newsom.

La licencia original pagada por enfermedad de COVID-19 expiró el 1 de octubre de 2021.

NEW: California is coming together to support employers AND employees.

That means:

- Extending paid sick leave

- Tax relief for small businesses

- More grant $$ for businesses impacted by COVID

This framework will help keep CA healthy and our economy moving. https://t.co/5d153QsLei

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) January 25, 2022