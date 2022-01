Frida Sofía revela la razón de su arresto

Los escándalos alrededor de Frida Sofía no paran, ahora está en el ojo del huracán por su detención en Miami, Florida. Fue el pasado 24 de enero que se dio a conocer que la influencer había sido trasladada a la prisión acusada de alterar el orden público y oponerse a la detención de las autoridades estadounidenses.

Después de pasar 18 horas arrestada, la hija de Alejandra Guzmán pudo recuperar la libertad tras haber pagado una fianza de mil 500 dólares. A su salida, la joven fue captada por varios medios de comunicación mientras que cubría su rostro con un sobre de documentos.

Tras la insistencia de los reporteros por obtener su declaración de los hechos, la también cantante accedió a hablar de lo sucedido. Mencionó que la policía no la maltrató, pero aseguró que quien sí lo hizo fue el personal de seguridad del restaurante donde ocurrió el escándalo.

“No tan mal (me trataron). No pasó nada. Literal fue que a la manager no le caí bien, me quisieron sacar y me sacaron muy feo, miren (muestra los golpes en sus manos). Ve cómo me agarraron, eso no me lo hizo la policía, sino los de seguridad y dijeron que era porque yo me había robado un agua”, declaró Frida Sofía ante las cámaras de ‘El gordo y la flaca’.

En ese mismo encuentro con los medios, la nieta de Silvia Pinal lamentó que ningún miembro de su familia acudió a la cárcel a brindarle su apoyo. Al borde de las lágrimas dijo: “Qué triste que nadie de mi familia está aquí, para que vean. Yo no tenía a dónde irme hoy, para que vean que la fama y mi glamour no es 24 horas, los siete días de la semana”.