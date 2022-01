Nieve causa caos en carreteras de Colorado y obliga a cancelar vuelos

(NOTICIAS YA).- La circulación esta mañana en Denver y su zona metropolitana se vio alterada por la caída de nieve, cuyo peor momento coincidió con el traslado matutino en las calles y carreteras de la zona.

De acuerdo con varios reportes de 9News, esto ha provocado más accidentes hoy que los que normalmente tienen lugar en tormentas con condiciones similares a las de este martes.

Uno de estos percances fue plasmado en un video de los Bomberos de South Metro. En una publicación de su perfil de Twitter (@SouthMetroPIO), la corporación explicó que tres autos estuvieron involucrados en el choque al este de Peoria. Afortunadamente no hubo lesionados. “Por favor, conduzcan despacio y tengan precaución durante su traslado”, suplicó la agencia.

SMFR is responding to traffic collisions across the south metro area this morning. This is the view from Engine 44 and a three car accident on Ridgegate Pkwy east of Peoria, thankfully no one was injured. Please take it slow and use caution during your commute. #cotraffic #cowx pic.twitter.com/H7V0dZmKJx

— South Metro Fire Rescue (@SouthMetroPIO) January 25, 2022