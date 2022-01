Revelan imagen de Alondra Michel, quien provocó el incendio en Aurora

(NOTICIAS YA).- El Departamento de Policía de Aurora difundió la primera imagen de Alondra Michel, acusada de provocar un devastador incendio durante la madrugada de este lunes.

La tragedia en Bella Terra at City Center Apartment Homes desplazó a 31 residentes y obligó al rescate de “múltiples personas”, según Bomberos y Rescate de Aurora (AFR, por sus siglas en inglés). Al menos tres habrían sido hospitalizadas por lesiones.

LEE: Arrestan a mujer por provocar incendio en el que murió niño hispano

Hasta el momento, el incendio ha cobrado la vida de una sola persona: un niño de 5 años.

El pequeño Adner Salmerón Bautista, apodado cariñosamente “Choco” por su familia de origen mexicano, logró salir con vida del edificio en llamas pero fue declarado muerto poco después en el hospital.

Ayuda para funeral de 'Choco': Niño mexicano que murió en incendio

Por su muerte, que ha destrozado emocionalmente a la familia residente de Aurora, ya está siendo procesada Michel. Tras anunciar su arresto durante la tarde del lunes, la Policía local publicó más detalles sobre la investigación alrededor del incendio presuntamente provocado.

El caso está siendo manejado como un homicidio, el segundo en la localidad de Aurora en lo que va del año.

UPDATE: Below is the booking photo for Alondra Michel (4/13/84). She was arrested yesterday and booked into the Aurora Jail. Any further inquiries should be directed to @DA18th. pic.twitter.com/ADSFpcrMS0

— Aurora Police Dept (@AuroraPD) January 25, 2022