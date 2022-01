Arrestan a sospechoso de asesinar a hombre cerca del centro de Las Vegas

(NOTICIAS YA).- Un sospechoso fue detenido en relación a un tiroteo mortal que se registró cerca del centro de Las Vegas y dejó a un hombre muerto, con quien presuntamente habría tenido una pelea.

Lamont Butler, de 29 años, fue arrestado en relación con la muerte de Da'Morian LaDell Turner, de 28 años, cuyo cuerpo fue encontrado en la calle hace más de una semana.

Alrededor de las 2 p.m. del pasado 17 de enero, agentes de la policía encontraron el cuerpo de Turner en la cuadra 900 de Morgan Avenue, cerca de MLK y Washington, en el centro de Las Vegas.

El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas informó que los dos hombres tuvieron una pelea y luego Butler sacó un arma para disparar en contra de Turner.

Finalmente, fue arrestado el 20 de enero y llevado al centro de detención del condado de Clark, donde fue fichado por asesinato.

A man was killed in a shooting on January 17 near Washington and H Street. Click here for more: https://t.co/nC4vyLVhLQ pic.twitter.com/U6oyrejy41

— LVMPD (@LVMPD) January 18, 2022