Bomberos de El Paso sofocan incendio residencial en Bowen Rd

(NOTICIAS YA).-Equipos de EPFD respondiendo a un incendio en una casa en la cuadra 8000 de Bowen Rd.

Según el último reporte, la mayor parte del incendio fue derribado. Y ahora las tripulaciones están en busca de puntos de acceso.

"¡Sofocan incendio residencial! @elpasofire apaga el fuego generado en una vivienda de la calle Bowen muy cerca a la avenida Alameda en el valle de las misiones de #elpaso ", informó nuestro reportero de Univision 26, Oswaldo Escobedo, desde el lugar de los hechos.

Más detalles a las 5 por @noticias26elpaso:

Espere actualizaciones.

Aquí los informes que EPFD tuiteó sobre el incendio:

Condition 2 at Bowen Rd: Bulk of the fire knocked down. Crews looking for hotspots. No injuries reported pic.twitter.com/oBWjHwkazn

— El Paso Fire Department (@EPTXFire) January 26, 2022