Paquita la del Barrio cancela presentaciones por problemas de salud

A través de su cuenta de Instagram, Paquita la del Barrio anunció la cancelación de sus conciertos en Moroleón, Guanajuato, ya que en días pasados fue sometida a un "tratamiento" y sus médicos le recomendaron tomarse un descanso pues necesitaba reposo absoluto para su recuperación.

La cantante contó a sus seguidores la situación y pidió comprensión en cuanto a las fechas: "Amigos de Moroleón, créanme que me da mucho gusto saber que me lo recuerdan y que querían que estuviera con ustedes pero desgraciadamente no estoy bien. Me hicieron un tratamiento el sábado y tengo que guardar reposo dos o tres semanas", compartió con sus seguidores.

En el mensaje, se le ve recostada en una cama pero no por esto quiso alarmar a sus seguidores. La intérprete de 'Rata De Dos Patas' mencionó que uno de los motivos por los que había tomado la decisión, era porque no podía caminar bien y para poder hacer su clásico espectáculo, necesitaba toda la movilidad de su cuerpo.

En más de una ocasión, la cantante pidió disculpas a los fanáticos que ya habían adquirido las entradas para el concierto: "En realidad no puedo caminar muy bien, no puedo. Me da mucha tristeza no estar con ustedes porque ustedes saben que nunca les he fallado, entonces por esta discúlpenme, de verdad disculpa a la empresa y a todo el público de Moroleón, mil disculpas. Espero en Dios que quede bien y para la otra ya estaré con ustedes, muchas gracias", finalizó.