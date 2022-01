Pronostican frente frío que azotará en la región de El Paso hasta el viernes

(NOTICIAS YA).-Después de un cálido comienzo de la semana laboral, los meteorólogos está rastreando temperaturas más frías a partir del miércoles.

Un frente frío ingresará a la región, lo que solo permitirá que las temperaturas altas durante el día alcancen los 50 grados.

Para el jueves, las temperaturas se recuperarán levemente, con unos 60 grados en la mayoría de las zonas. Pero más tarde ese mismo día, otro frente frío regresa y se espera que siga enfriando hasta el viernes.

Brad:🔵A stronger cold front looking very likely Friday, which could keep our highs in the 40s. pic.twitter.com/ub1WyQzxga

— KFOXWeatherTeam (@KFOXWeatherTeam) January 26, 2022