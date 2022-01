Pronostican poderosa tormenta con fuertes nevadas para el noreste

(NOTICIAS YA).- El noreste del país se prepara para recibir una poderosa tormenta invernal durante este fin de semana con los pronósticos de una bomba ciclónica que podría convertirse en un “nor'easter”.

Los pronósticos actuales indican que la tormenta podría desarrollarse frente a las costas de las Carolinas llevando un agobiante tiempo invernal al noreste y el Atlántico Medio, con nieve, hielo, fuertes vientos, lluvias e inundaciones, de acuerdo con CNN.

“Cada vez hay más confianza en que una tormenta invernal significativa creará impactos considerables desde el viernes hasta el fin de semana desde el Atlántico Medio hasta el noreste”, alertó el Centro de Predicción Meteorológica la mañana de este martes.

De acuerdo con USA Today, las áreas costeras en el noreste son más propensas a experimentar fuertes nevadas, con Boston y Portland pronosticadas con un 70-90 por ciento de probabilidad de al menos 3 pulgadas durante el sábado, según el Servicio Meteorológico Nacional.

“Cada vez hay más confianza en que una tormenta costera traerá impactos invernales significativos a partes del Atlántico Medio y el Noreste, incluidas las principales áreas metropolitanas de la I-95, desde el viernes hasta el fin de semana”, agregó el Centro de Predicción Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional.

Aunque la ruta exacta de la tormenta aún es incierta, los expertos prevén que se convierta en una bomba ciclónica, un huracán de invierno que se forma cuando un ciclón se fortalece al intensificarse rápidamente o al disminuir rápidamente la presión atmosférica.

