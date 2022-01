Recaudan firmas para pedir la pena máxima contra Alondra Michel por incendio en el que murió niño

(NOTICIAS YA).- La sospechosa de provocar el fuego en el que murió un niño de 5 años compareció este miércoles ante el tribunal en el condado de Arapahoe en Colorado, mientras la comunidad se ha unido para firmar una petición pidiendo que se le imponga la pena máxima.

La policía de Aurora cree que Alondra Michel inició intencionalmente un incendio en un complejo de apartamentos que rápidamente se extendió a otras unidades, matando a Abner Salermón Bautista, conocido por sus allegados como “Choco”.

UPDATE: Below is the booking photo for Alondra Michel (4/13/84). She was arrested yesterday and booked into the Aurora Jail. Any further inquiries should be directed to @DA18th. pic.twitter.com/ADSFpcrMS0

— Aurora Police Dept (@AuroraPD) January 25, 2022