Residente de Chula Vista reclama justicia por presunto caso de crimen de odio

(NOTICIAS YA).- Un residente de Chula vista alza la voz al denunciar haber sido víctima de un crimen de odio. Fabricio Fernandez, fue víctima de un acto de vandalismo que podría ser considerado por las autoridades como crimen de odio.

"Para mi es tan importante hacer este reporte porque quiero levantar la voz. Quiero levantar la voz para que todos los que nos estén escuchando, decir, basta", comenta Fabricio Fernández.

El incidente ocurrió luego de que Fabricio, trabajador de una tienda de conveniencia en Chula Vista, negara el servicio de café a un cliente cuando estaba limpiando las cafeteras.

Entre insultos el hombre se retira de la tienda, pero regresa momentos más tarde.

"Cuando a las cuatro de la mañana llega un cliente y me dijo es tuyo tu carro ese que esta ahí, y le dije si, y me dice tienes tus vidrios quebrados."

Fue hasta un par de horas más tarde que Fabricio se percató de que en la piedra que utilizaron, estaba escrito un mensaje homofóbico; y por el cual el caso se podría considerar crimen de odio.

"Yo me puse mal porque la verdad si me impactó porque no respetan lo que uno hace. Yo soy una persona diabética, yo no tengo a donde quedarme y yo duermo en el carro."

De 21 casos en el 2020, los crímenes de odio incrementaron a 30 este último año.

Denunciar cualquier acto de violencia o vandálico que sea motivado por la discriminación racial o de orientacion sexual, es la mejor forma de prevenir que haya más víctimas.

"Que no tengan miedo, que no tengan miedo, que hablen, que digan, y que den la cara, que lo reporte. Por eso estamos como estamos, por eso pasan las cosas, por miedo que si me van a atacar de nuevo. Yo no tengo miedo. Si me atacan de nuevo y me matan, voy levantando la voz, pidiendo respeto."