Se incendia vivienda en complejo residencial University City

(NOTICIAS YA).-Este miércoles por la mañana ocurrió un incendio en una vivienda del complejo University City, lo que provocó una intensa movilización por parte del cuerpo de bomberos de la ciudad.

Poco después de las 6:15 a.m. el Departamento de Bomberos y Rescate de San Diego (SDFD por sus siglas en inglés) se dirigieron al 7900 de Playmor Terrace a controlar las llamas en el primer piso de un complejo de casas adosadas.

Al menos 70 bomberos fueron desplegados en el operativo para sofocar el incendio, ya que en algún momento llegó a ser considerado mayor el riesgo al clasificarlo como de segunda alarma.

A los bomberos les tomó alrededor de 30 minutos extinguir las llamas.

Oficiales del SDFD recomendaron a la población que evite circular por Playmor Terrace cerca de Camino Tranquilo debido a que la zona aún se encuentra en investigación y limpieza.

No se tiene mayor información sobre el incidente, mientras que las autoridades siguen en busca de conocer que originó el incendio.

Fortunately, no one was hurt in this fire. The first callers reported smelling smoke. SDFD crews found the fire in the walls and attic. Excellent teamwork! And a reminder to check smoke & CO alarms. #PlaymorFire pic.twitter.com/sWStIzaL4u

— SDFD (@SDFD) January 26, 2022