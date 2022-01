Se retira el juez de la Corte Suprema Stephen G. Breyer, suenan nombres de juezas afroamericanas

(NOTICIAS YA).- Stephen G. Breyer, juez de la Corte Suprema, dejará su escaño y esto le otorgará al presidente Joe Biden, la libertad de nombrar a otro magistrado progresista. Todo será más fácil ahora que los demócratas tienen el poder político y no corren riesgo de bloqueo en el Senado.

NBC sacó a la luz la noticia antes de ser confirmada y se dice que Breyer estaría en su puesto hasta el verano. Mientras The New York Times reportó que el magistrado dará el anuncio desde la Casa Blanca, de acuerdo a una fuente familiarizada con los preparativos del evento.

Breyer tiene 83 años y actualmente es el juez de mayor edad en el Tribunal. Se trata de una los tres jueces progresistas de la institución que actualmente cuenta con una mayoría conservadora. Aunque este escenario no cambiaría el hecho de que quedarán seis conservadores en el máximo Tribunal, sí va a asegurar el número de liberales hasta el momento.

Durante una entrevista con el periódico The New York Times el pasado mes de agosto, el juez admitió que estaba luchando con la idea de renunciar.

“Hay muchas cosas que intervienen en una decisión de jubilación”, sostuvo.

Esta noticia llega luego de que activistas progresistas lo hayan instado a abandonar su cargo para poder elegir a alguien que pueda permanecer décadas ejerciendo su labor. Incluso, ha salido a la luz que la fallecida jueza Ruth Bader Ginsburg se quedó en su posición a pesar de su estado de salud, abriendo paso a que se eligiera a la conservadora Amy Coney Barret, durante la administración Trump.

¿Quién ocupará su lugar?

Varios analistas políticos han dicho que la salida de Stephen G. Breyer puede facilitarle al presidente la nominación de una mujer afroamericana, una de sus promesas de campaña.

El demócrata propuso esto durante el debate presidencial de febrero de 2020 y se aseguró el respaldo del representante James Clyburn, de Carolina del Sur antes de las primarias en ese estado.

Aunque el mandatario no ha dado nombres se especula que podría ser la jueza de la Corte de Apelaciones de EE. UU., Ketanji Brown Jackson, quien es egresada de la facultad de derecho de Harvard y se desempeñó como asistente legal del juez Breyer.

Otro nombre que suena es el de Leondra R. Kruger, jueza de la Corte Suprema de California, graduada de Yale Law School.

Solo es cuestión de tiempo para saber lo que sucederá con el juez que asumió el cargo en 1994 durante la presidencia de Bill Clinton.

It has always been the decision of any Supreme Court Justice if and when they decide to retire, and how they want to announce it, and that remains the case today. We have no additional details or information to share from @WhiteHouse

— Jen Psaki (@PressSec) January 26, 2022