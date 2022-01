Agrega un "candado de amor" en la nueva escultura de Oceanside

(NOTICIAS YA).-Llega una nueva tradición al norte del condado de San Diego donde residentes y visitantes podrán agregar su propio toque personal a una nueva escultura.

La escultura del “candado de amor” se instalará entre Oceanside Harbor y Harbor Beach. Titulado "Amo la O", la pieza fue aprobada en una votación del Concejo Municipal de Oceanside en una reunión el miércoles.

