Carlos Trejo retó a Alfredo Adame a una pelea a cambio de 250 mil pesos

Luego de la pelea que protagonizó el actor Alfredo Adame con una mujer en la calle, el autonombrado "Cazafantasmas" Carlos Trejo, le ofreció la suma de 250 mil pesos, si aceptaba tener una pelea con él, ya que desde su punto de vista, Adame está mintiendo e intentando extorsionar a la familia implicada.

Esto sucedió luego de que Carlos llamara a Adame "un osito panda", debido a que según él, no tiene conocimiento sobre artes marciales y no espantara ni a una mosca.

Trejo anunció la pelea durante su enlace con el programa De Primera Mano, en donde además del reto aprovechó para mencionar que Alfredo Adame pretende sacarle dinero a la familia afectada, por lo que prefiere retomar el encuentro del pasado que jamás ocurrió, para darle una importante suma monetaria.

"No hay bronca y lo digo públicamente, yo le ofrezco (a Alfredo Adame) aquí en tu programa 250 mil pesos en efectivo y que se suba a pelear conmigo”, comentó en el show de Gustavo Adolfo Infante.

Respecto a la pelea, Gustavo Adolfo mencionó que él no tenía intenciones de acercarse a hacer un trato con Adame, y entre risas, comentó que sería una disputa injusta pues Adame no podía defenderse de Trejo: "Es un abuso de tu parte después de ver cómo se defiende", mencionó entre risas.

Carlos Trejo mostró una profunda indignación ante las autoridades de la ciudad quienes no llegaron a tiempo a atender el incidente, además de mencionar que está dispuesto a apoyar al 100% a la joven identificada como Mayte, quien supuestamente comenzará un proceso judicial en contra de Alfredo Adame.

Por último, el cazador de lo paranormal, no tardó en hacer bromas y alardear acerca de la pelea, refiriéndose a que la mujer le ganó porque pudo golpearlo antes que él: "“Me molesta porque me ganó, se metió antes que yo, pero me gustaría que analicemos el video, el carro está ladeado, llega este enfermo, le empieza a golpear el cofre y con la mano en el celular rompió el espejo, Mayte se baja y se ve que en la mano tiene el celular, por lo que lo desarmó, así que sabemos que lo del robo es una invención de este enfermo", finalizó.