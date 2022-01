El secretario de Seguridad , Alejandro Mayorkas, estará en El Paso este jueves

(NOTICIAS YA).-El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, estará en El Paso el jueves, confirmó su oficina.

En su viaje se enfocará en temas de “fuerza laboral” y llega en un momento en que la migración no autorizada permanece en niveles récord y las comunidades fronterizas continúan luchando contra el COVID-19.

El secretario estará hablando en privado con el Juez del Condado de El Paso, Ricardo Samaniego, a las 2 de la tarde.

"DHS está tomando medidas para abordar las necesidades de nuestra economía al poner a disposición de los trabajadores 20,000 visas H-2B adicionales", tuiteó esta mañana.

We are providing employers with the resources and support needed to sustain their businesses while expanding lawful pathways to the United States. At the same time, @DHSgov and @USDOL are protecting against the exploitation of H-2B workers.

— Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) January 27, 2022