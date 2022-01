Familia pierde su hogar en un incendio en Donna

Se incendió el hogar de una familia en la ciudad de Donna, afortunadamente pudieron salir a tiempo. La casa quedo consumida por las llamas, en el lugar vivía la familia Reyna y quedó totalmente destruido

María Reyna cuenta cómo empezó todo, comenta que sus hijos se encontraban en la escuela, en el transcurso del día ella y su esposo estaban en la sala viendo la televisión cuando de repente, ella pudo oler un fuerte olor a humo, pero lo que nunca imaginó es que ese olor provenía de su propia casa, una traila donde vivía con su esposo y sus hijos.

Al voltear hacia la cocina se dieron cuenta que estaba saliendo humo, María Reyna actuó de inmediato y decidió salir de ahí en ese momento, así que ayudó a su esposo a salir ya que se encuentra discapacitado en sillas de ruedas.

Reyna señala que no fue fácil salir, ya que fue un poco complicado con los nervios, el miedo y jalar de la silla de ruedas.

Menciona que cuando llegaron a la puerta de la traila el fuego ya iba a más de la mitad, fue en segundos que se empezó a consumir su hogar.

La familia acababa de pasar por la pérdida de la Mamá de María y ahora al perder su casa comenta que todos sus recuerdos con las fotografías de su madre se han esfumado y es muy triste lo que están viviendo al perder a un ser querido y quedarse sin un techo donde vivir.

María Reyna da gracias a Dios que sus hijos no se encontraban en casa y que ella y su esposo pudieron salir a tiempo para salvarse.

La familia se está quedando con algunos familiares y están juntando para poder volver a tener un hogar una maestra de sus hijos ha creado una página de Gofundme "HELP THE REYNA FAMILY REBUILD THEIR HOME".

Si usted puede ayudar con un donativo, con ropa, calzado o alimentos, la familia se lo agradecerá. Usted puede llamar al 956 2744287.