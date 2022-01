Millones de estadounidenses son víctimas de acoso, según organización

(NOTICIAS YA).- El acoso o "stalking" en inglés, parece ser un crimen más común de lo conocido. De acuerdo al Centro para la Prevención del Acoso, aproximadamente, entre 6 a 7.5 millones de estadounidenses son víctimas de este comportamiento cada año.

En el mes de la concientización el hostigamiento, el departamento de policía de la Universidad de Colorado en Boulder, emitió una alerta para educar a la comunidad. En su publicación enumeran tres cosas que todos deben saber:

El mismo centro de concientización y prevención, SPARC, por sus siglas en inglés, detalla que 46% de las víctimas temen por su bienestar y lo que podría hacerles el acosador en un futuro.

Además explican que:

On college campuses, 1 in 10 undergrad women and 1 in 33 undergrad men are victims of stalking. Many received unwanted social media messages, texts, and even over a third reported the stalker showing up to unwanted places. #NSAM2022 #KnowItNameItStopIt

— OVW (@OVWJustice) January 26, 2022