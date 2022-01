Policia busca a Responsable de envenenar perros en un vecindario del valle

La policia metropolitana de las vegas por medio del departamento de crueldad animal estan investigando detenidamente un caso de envenenamiento a animales en el bloque 9500 de bottle creek lane. A las cercanías de grand canyon y lake north.

Desafortunadamente y según el reporte policial unos de los animales víctimas de este sujeto falleció por envenenamiento el año pasado cuando se dio el primer incidente en la zona

Y los residentes del área aseguran vivir con miedo constante de ser afectados.

La policía de metro asegura por medio de su portavoz el oficial Aden Ocampo, que hay una persona que está tirando comida por arriba de las paredes y los animales que están presentes (que en estos casos se trata de perros) ingieren esta Comida y se están enfermando

Karla Bolaños residente de la zona comentó:

“Tengo un gran miedo porque yo usualmente dejo a mi perrito que ande en el patio y el jardín caminando libre pero ahora sabiendo que les estn aventando el veneno es como un gran miedo ya no puedo dejarlo tranquilo tengo que tenerlo en la casa”

Las autoridades pidieron a la población su ayuda para atrapar al responsable de estos actos lo antes posible. Ya que las cámaras de seguridad en la zona no han logrado capturar al sospechoso de tirar el veneno por encima de las paredes de las casas. Y recuerdan que los mismos enfrentan cargos serios que podrian representar carcel por crueldad animal.

Mientras tanto los dueños de mascotas están tomando medidas para proteger a sus perros que son las principales víctimas.

“Usualmente lo dejaba salir solito ya está entrenado no se va a la calle ni nada pero ahora lo ando agarrando lo ando cargando porque si me da miedo que vaya encontrar algo tirado en la calle y se me va a morir” Dijo Karla Bolaños.

Las autoridades brindaron información de una recompensa económica de aproximadamente $25,000 proporcionada por un residente del área por medio de la fundación LVMPD para quien ayude a atrapar al responsable de envenenar a estos animalitos. Aclarando que estos fondos no están saliendo del departamento de policía si no de un ciudadano que está tratando de encontrar a los responsables.

Este caso esta en investigacion activa del departamento de crueldad animal de la policia metropolitana de las vegas y piden si tiene cualquier informacion no duden en hacer su denuncia al 911, 311 o al correo electronico animalcruelty@lvmpd.com (NOTICIAS YA).-