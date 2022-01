Refugio para desamparados en Salinas reporta 4 casos de Covid y tuvieron que cerrar sus puertas

(NOTICIAS YA).- Según el director ejecutivo de Victory Mission en Salinas no eran seis los casos de COVID reportados son cuatro; sin embargo están tomando medidas para que después de la cuarentena puedan seguir ofreciendo los servicios a los hombres sin hogar.

La pregunta de varios hombres que utilizan el albergue en Salinas es; en donde pasarán la noche? Esto debido a que se reportó un brote de COVID-19 en este lugar, el cual obligó a los administradores a cerrar sus puertas para nuevos clientes esta semana desde el martes. Les dieron bolsas para dormir y tienen que buscar un lugar donde pasar la noche.

Según la directora ejecutiva quien se encarga de la gerencia del refugio anteriormente se pensaba que eran seis casos de COVID pero han vuelto hacer los exámenes de algunas personas y dice son cuatro; no están seguros de los otros dos, solo cuatro clientes han dado positivos de COVID, no son empleados. Tuvieron que cerrar las puertas hasta que se errradiquen los contagios y no haya ninguno.

Los cuatro hombres en cuestión están en cuarentena aislados, les proveen sus alimentos . Antes de cerrar las puertas contaban con 21 hombres que pasaban allí la noche les daban una cena, derecho a tomar una ducha y alguna actividad en la noche; ya fuese una película o un conferencista.

Ahora no dejan que nadie pase la noche pero continuan con los servicios de distribución de comida desde la puerta.

Los residentes que necesiten saber sobre los recursos que ofrece la ciudad de Salinas pueden llamar al (831) 758 7227.

