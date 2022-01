Colapsa puente en Pittsburgh horas antes de visita de Biden a la ciudad

(NOTICIAS YA).- Un puente vehicular se derrumbó en Pittsburgh durante la madrugada de este viernes dejando al menos a 10 heridos, justo horas antes de que el presidente Joe Biden visite la ciudad para hablar sobre infraestructura.

Fue poco después de las 6 de la mañana de este viernes, hora local, cuando el puente cubierto de nieve colapsó, mientras algunos vehículos transitaban sobre él.

“Lo bueno en este momento es que no hay muertes, y vamos a rezar para que no haya muertes”, dijo el alcalde de Pittsburgh, Ed Gainey, agregando que “tuvimos suerte”, de acuerdo con The Washington Post.

El jefe de la Oficina de Bomberos de Pittsburgh, Darryl Jones, informó que al menos 10 personas resultaron con lesiones menores, y detalló que tres fueron trasladadas a un hospital, sin heridas que pongan en riesgo sus vidas.

