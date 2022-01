Piden ayuda para dar con responsable de incendiar casa de Nathan Fletcher

(NOTICIAS YA).-Las autoridades pidieron ayuda del público este viernes para dar con el responsable de incendiar la casa del supervisor del condado de San Diego Nathan Fletcher y su familia en el vecindario de City Heights hace dos semanas.

La familia de Nathan Fletcher y su esposa, la ex asambleísta Lorena González, dormían dentro de su casa cuando estalló el incendio el 12 de enero alrededor de las 4 a.m., pero pudieron escapar ilesos, según el Departamento de Policía de San Diego.

Aparente incendio provocado en la casa de Nathan Fletcher y Lorena Gonzalez en City Heights

Cuando los oficiales llegaron al lugar, corrieron a la puerta trasera y la derribaron para asegurarse que la familia tuviera una ruta de escape segura mientras los bomberos extinguían las llamas, que se encontraban principalmente al frente de la casa, con algunas llegando a causar daños en el interior también.

"Nos despertaron nuestros detectores de humo, el frente de la casa estaba envuelto en llamas pero pudimos salir a salvo por otra puerta", dijo Fletcher en un comunicado. "Nuestra familia está a salvo y eso es todo lo que importa. Estamos agradecidos por la pronta respuesta del Departamento de Bomberos y el Departamento de Policía".

The American flag outside our home burned this morning. Firefighters with @SDLocal145 saved our home and then brought us a new flag which is proudly flying. This really means something to my family. Thank you. pic.twitter.com/4qRyhBfh9A

— Nathan Fletcher (@nathanfletcher) January 12, 2022