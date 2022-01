Prevención de tráfico humano y violencia doméstica a bomberos y agentes del orden

Enero es el mes de la prevención del tráfico humano con fines de explotación sexual. SafeNest y el Departamento de Bomberos y Rescate de Las Vegas (LVFR) se asociaron para brindar capacitación de primeros auxilios para el apoyo a las víctimas de violencia doméstica y también sobre cómo detectar la trata de personas. La capacitación será anual a medida que los bomberos y agentes del orden aprendan a reconocer las señales, los conceptos erróneos de la trata de personas y mucho más. "Algunas de las imágenes que nos muestran son muy impactantes para nosotros", dijo Dina Dalessio, subdirectora de operaciones de Las Vegas Fire and Rescue. Por lo general, las víctimas ante las fuerzas del orden se muestran retraídos, no tienen teléfono y temen a sus agresores, incluso si están a 30 pies de distancia”. Para las víctimas, obtener ayuda no es lo más fácil, ya que a menudo los abusadores se enfocan en lo que sienten que pueden controlar. Sin embargo, los funcionarios del grupo de defensa local sin fines de lucro, SafeNest, creen que esta capacitación permite a los socorristas brindar a los sobrevivientes de violencia doméstica y tráfico humano los recursos y el refugio que necesitan. “Somos los terceros más peligrosos en el condado en cuanto a mujeres asesinadas por hombres antes de la pandemia se refiere”, dijo la directora ejecutiva de SafeNest, Liz Ortenburger. Si bien hemos visto un aumento en los incidentes de violencia doméstica, no hemos visto un aumento correlativo en los homicidios y eso está directamente relacionado con asociaciones como esta”. Para obtener más información sobre los servicios que ofrece SafeNest a las víctimas, llame a la línea directa de crisis las 24 horas para cualquier víctima que necesite ayuda al 702-646-4981. También puede enviar un mensaje de texto.