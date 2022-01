Programa "Watsonville Works" permite que desamparados puedan trabajar y reinsertarse a la sociedad

(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS UNIVISION COSTA CENTRAL).- Un programa que permite que desamparados puedan acceder a trabajos, asistencia, recursos está observando menos participantes debido a la pandemia.

Para Michael Rodriguez Watsonville Works le cambió la vida, aunque no tiene un hogar duerme en el refugio del ejército de salvación. Llega al programa a las 7:00 de la mañana y está dispuesto a trabajar a pesar de que no tiene un brazo eso no le impide trabajar con entusiasmo.

Sandra Varela es el corazón de Watsonville Works no solo coordina el trabajo de los desamparados es una mano amiga, que les ofrece recursos a quienes viven en la calle.

Según Sandra Varela es básicamente una segunda oportunidad para las personas que no tienen hogar, les permite a los participantes que tengan experiencia laboral, les ayudan con comida, ropa y hasta asistencia laboral. En este momento son seis los participantes hombres y mujeres.

El programa tiene una duración de un mes, 12 días trabajando; tres días a la semana les pagan mediante una tarjeta de regalo equivalente a cerca de 550 dólares, de acuerdo al tiempo trabajado, los participantes deben limpiar las calles del condado de Santa Cruz. Si desea más información del programa puede comunicarse al (831) 566-5879

