El uso de mascarillas en interiores en Denver ya no será obligatorio

(NOTICIAS YA).- Debido al significante declive en la tasa de infección y hospitalización por COVID-19, la medida del uso de cubrebocas en establecimientos de la ciudad y condado de Denver expirará. La orden fue implementada durante los últimos meses del año 2020 debido a la rápida propagación de la variante ómicron. Esta medida, exige que los negocios soliciten un comprobante de vacunación o pidiera el uso de mascarillas a sus consumidores.

Beginning Friday, people will no longer be required, under a public health order, to wear a mask or show proof of vaccination for entry into a business in the @CityofDenver.

— Michael B. Hancock (@MayorHancock) January 31, 2022