Impulsan ley para proteger a niños del plomo en el agua potable

(NOTICIAS YA).- Un grupo de legisladores y expertos presentará hoy un proyecto de ley que busca evitar que los niños de Colorado estén expuestos al plomo por medio del agua que beben en sus escuelas.

A la 1 de la tarde de este lunes 31 de enero, legisladores del estado, activistas y profesionales de la salud infantil participarán en una conferencia de prensa virtual para hablar sobre la “Get the Lead Out of School Drinking Water Act” (“Ley Eliminar el Plomo del Agua Potable en Escuelas”).

El evento en línea está siendo organizado por la Colorado Filter First Coalition, conformada a su vez por la Colorado People’s Alliance (COPA, por sus siglas en inglés; Alianza de la Gente de Colorado), el Natural Resources Defense Council (Consejo de Defensa de los Recursos Naturales) y el sindicato de plomeros Plumbers Local Union #3.

La citada ley se enfoca en el filtrado del agua potable antes de que esta llegue al alcance de los menores en la entidad pues, asegura el comunicado el grupo, casi 3 de cada 4 niños en Colorado tienen niveles detectables de plomo en la sangre.

Muchos de ellos entran en contacto con este contaminante al utilizar los bebederos en las escuelas, debido a que el agua o las mismas tuberías lo contienen, particularmente en comunidades hispanas y afroamericanas.

El texto añade que el consenso entre los expertos es que no hay niveles seguros de exposición al plomo, la cual puede llegar a causar problemas de desarrollo, aprendizaje e incluso conducta.

El proyecto de ley presentado este lunes busca realizar pruebas y filtrado en las escuelas del estado, “asegurando que cada estudiante en Colorado tenga agua potable limpia y segura en su escuela, sin importar su código postal”.

La conferencia se realizará a la 1 p.m. y se podrá acceder en este enlace.