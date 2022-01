Jóvenes acusados de vandalismo al provocar que atracción de San Diego Zoo se detuviera por horas

(NOTICIAS YA).-El pasado sábado usuarios de la atracción Skyfari del Zoológico de San Diego quedaron atorados en durante un par de horas en el juego, afortunadamente todos los pasajeros pudieron ser evacuados sin contratiempos una vez que se pudo poner en marcha la atracción.

Alrededor de 100 personas se quedaron varadas a bordo del juego por poco más de dos horas, mientras observaban a los cuerpos de emergencia intentar auxiliarlos y comenzar a evacuar las góndolas.

Autoridades confirmaron la detención de cuatro sujetos de entre 20 y 24 años de edad bajo el cargo de vandalismo, ya que mecieron tan fuerte la góndola que los transportaba que esta se soltó parcialmente del riel, lo que provocó que las 28 góndolas se detuvieran sin terminar el recorrido.

Fue poco después de las 4 p.m. que las autoridades fueron notificadas de lo sucedido.

Media hora después, a las 4:30 el Departamento de Bomberos y Rescate de San Diego publicó en Twitter que el juego había sido arreglado y los pasajeros habían sido puestos a salvo, sin embargo algunos necesitaban evaluación médica.

SDFD crews at the Zoo assisting patrons who were stuck on the Skyfari ride for about an hour. Now unstuck & patrons safely exiting gondolas on their own. Some may need medical eval. SDFD crews remaining until all are on the ground. #sdzoo pic.twitter.com/LdSudI7AOE

— SDFD (@SDFD) January 30, 2022