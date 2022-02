Eduin Caz confirma grave accidente con su camioneta en Culiacán

El cantante y líder de Grupo Firme, Eduin Caz, ha confirmado la noticia del supuesto accidente automovilístico relacionado a su camioneta de lujo, la cual quedó destrozada en medio de una carretera transitada de Culiacán, Sinaloa.

La noticia fue difundida por el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien en su canal de YouTube hizo público el tema comentando que las imágenes eran bastante fuertes para sus televidentes: "Quiero decirles que una lujosísima camioneta, propiedad del líder, vocalista de Grupo Firme, se volcó hace unas horas, a las afueras de Culiacán, Sinaloa. Las imágenes son realmente fuertes, rudas. Yo no quisiera alarmar, pero le estuve marcando al dueño del grupo, al de relaciones públicas y no tengo ninguna confirmación por parte de ellos. La policía no lo ha confirmado. El Grupo Firme había estado en Las Vegas… Espero Eduin esté bien", comentó el periodista ante las cámaras.

Horas más tarde, fue confirmada la camioneta de la agrupación de regional mexicano, sin embargo el cantante no se encontraba a bordo cuando el accidente ocurrió, sino su tío quien afortunadamente no resultó herido.

Fue después de unas horas que el cantante reapareció con un video, calmando las aguas entre sus seguidores y confirmando que efectivamente estaba bien, mientras agradecía a sus fans por la preocupación y el cariño recibido en esos momentos.

"Hola, familia, cómo están, buenas tardes, me voy despertando de hecho. Estoy mirando las noticias, todos los medios, realmente es verdad, es mi camioneta. Afortunadamente yo no iba en esa camioneta, el que iba manejando era mi asistente, Jorge Omar Cazares, que es mi tío, el cual está fuera de peligro. Les agradezco a todos los mensajes y las llamadas. Les repito, si no les he contestado es porque me voy despertando. Afortunadamente es una noticia mala, pero todo bien, sólo los daños materiales", comentó el cantante de 27 años.

Esto ocurrió, extrañamente, luego de que la astróloga Mhoni Vidente, enviara un mensaje de alerta a Grupo Firme, aconsejándoles que extremaran precauciones en cuanto a su seguridad.