Video viral causa conmoción en Coronado, la ciudad ya investiga el incidente

(NOTICIAS YA).-Un video viral provocó que un oficial de la ciudad de Coronado fuera puesto en licencia administrativa, mientras que su esposa fue despedida de su trabajo en una escuela privada del condado de Riverside por presuntamente hacer comentarios racistas en contra de los asiáticos.

Las acusaciones surgieron a partir de que fuera publicado el video donde aparentemente se ve al director de servicios recreativos y de golf de la ciudad, junto con su esposa.

La persona que publicó el video afirma que previo a que iniciara la grabación, la pareja hizo comentarios racistas, incluyendo declaraciones culpando a la población china de esparcir el Covid-19.

En el video se observa a la pareja alejarse de la persona que graba el video en un estacionamiento, los hechos ocurrieron en Newport Beach.

La mujer es captada en video diciéndole a la persona que graba el video, "Me encanta que no estamos en ese país. Me encanta que no somos comunistas. Me gusta mucho. EE.UU. es un país libre, regresate a China".

Este lunes por la tarde Tina Friend, City Manager de Coronado dijo en un comunicado que la persona involucrada había sido puesta bajo licencia administrativa mientras se realiza una investigación imparcial, completa e independiente.

"La cultura y valores de nuestra ciudad son la base de quienes somos y nuestra cultura está basada en el profesionalismo, el servicio y el respeto. Tomamos con tal seriedad este asunto, la ciudad tienen cero tolerancia para cualquier forma de discriminación."

Por otro lado la escuela Linfield Christian School, ubicada en Temecula, publicó un comunicado el lunes por la mañana indicando que la esposa del oficial de la ciudad había sido despedida de su trabajo en la institución educativa.

