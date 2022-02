Doctora cubana en busca de asilo podría terminar en la cárcel al ser deportada

(NOTICIAS YA).-Una doctora cubana llegó a la frontera de Tijuana en busca de asilo, ya que su permiso para estar en México de forma legal está por vencer y de ser deportada iría a la cárcel.

Su título universitario fue de las pocas pertenencias con las que Mari Carmen salió de Cuba, su objetivo era reunirse con su familia en México y lo cumplió, pero después de un año de estancia legal, su sueño está por terminar.

Este miércoles vence su permiso mexicano, por lo que viajó hasta la frontera para solicitar asilo en Estados Unidos. Primero lo hizo por la garita de Mexicali en donde un agente de migración le aconsejo cruzarse de manera ilegal

“Ahí fue donde el oficial norteamericano fue el que me hizo la sugerencia de que porque no cruzaba por el desierto o me brincaba el muro porque era cubana y le dije que no iba a hacer eso, nunca fue mi intención de entrar ilegal a Estados Unidos,” dijo Mari Carmen Tejeda, Doctora cubana.

La urgencia de solicitar asilo en Estados Unidos, es porque ya agotó los permisos de permanencia legal en México y podría ser deportada a Cuba, por ser médico, el gobierno cubano le prohibió salir de la isla.

“Si regreso a cuba en el mejor de los casos voy a ir presa, pero hay personas desaparecidas”, agregó Mari Carmen.

Teme ir a la cárcel, por lo que hizo un segundo intento por Tijuana en la garita de San Ysidro, donde la pusieron en contacto con el albergue Ágape, donde espera un milagro.

“Baja California es considerado un santuario para migrantes y la podemos canalizar con autoridades de acá, para su estancia por mientras esté acá," dijo Alberto Rivera, Director del Albergue Ágape.

Por fortuna encontró espacio, ya que muchos albergues de Tijuana están reportando una disminución de migrantes del 30 por ciento. De acuerdo al director de este albergue en los últimos dos años, han llegado tres migrantes cubanos, ella sería la única con una profesión.

Los más contentos con su llegada, han sido padres de menores con padecimientos que se encuentran en los albergues. Después de un año de no ejercer, Maricarmen sacó su estetoscopio, y comenzó a dar las primeras consultas en el albergue.

Aunque carece de recetario, toma la presión de los migrantes y da seguimiento a los tratamientos de muchos niños migrantes.

“Me siento menos preocupada, para los demás que están aquí en el albergue que también pasan una situación de enfermedad con sus hijos y no saben a dónde ir,” dijo Migdalia López, Migrante Centroamericana.