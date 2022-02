Jeff Zucker, presidente de CNN Worldwide, renuncia a CNN

(NOTICIAS YA).- El presidente de CNN Worldwide, Jeff Zucker, anunció este miércoles que renuncia, con efecto inmediato, a CNN.

Por medio de un comunicado, el presidente de CNN reveló una relación con una colega, misma que estaba obligado a informar, pero no lo hizo.

Zucker deja el cargo tras nueve años, destacando que la decisión fue tomada tras equivocarse al no confesar la relación con su colega, a quien no identifica, durante la investigación en torno al presentador Chris Cuomo.

“Como parte de la investigación sobre el mandato de Chris Cuomo en CNN, me preguntaron sobre una relación consensuada con una colega cercana, alguien con quien he trabajado durante más de 20 años. Reconocí que la relación evolucionó en los últimos años. Se me pidió que lo revelara cuando comenzó, pero no lo hice. Me equivoqué. Como resultado, renuncio hoy”, dice el escrito, citado por CNN.

Aunque Zucker no nombró a su colega, CNN reveló que se trata de Allison Gollust, directora de marketing de la compañía. Incluso, ella difundió un mensaje propio.

“Jeff y yo hemos sido amigos cercanos y socios profesionales durante más de 20 años. Recientemente, nuestra relación cambió durante COVID. Lamento no haberlo revelado en el momento adecuado. Estoy increíblemente orgullosa de mi tiempo en CNN y espero continuar con el gran trabajo que hacemos todos los días”, dijo Gollust.

Zucker, exejecutivo de NBC, se hizo cargo de CNN en 2013 para ayudar en la operación mundial de la compañía y en un momento en que los observadores de la industria dijeron que la cadena enfrentaba una crisis de identidad.

Jason Kilar, director ejecutivo de la matriz de CNN, WarnerMedia, informó a todos los empleados que aceptó la renuncia de Zucker y que en breve anunciará “un plan de liderazgo interino”.

“Acepté la renuncia de Jeff Zucker como presidente de WarnerMedia News and Sports y presidente de CNN Worldwide. Agradecemos a Jeff por sus contribuciones durante los últimos 9 años”, dijo Kilar.

Zucker es uno de los ejecutivos más poderosos e influyentes de la industria de los medios. Su abrupta renuncia se produce cuando WarnerMedia está en proceso de fusionarse con Discovery y cuando CNN planea lanzar un servicio de transmisión, CNN+, en primavera.

Con información de CNN.