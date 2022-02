La nieve ya obligó a cancelar más de 140 vuelos en Aeropuerto de Denver

(NOTICIAS YA).- Las condiciones de nieve que se presentan en la ciudad de Denver y sus alrededores desde el martes obligaron este miércoles a cancelar más de un centenar de vuelos que despegarían de la capital del estado.

De acuerdo con 9News, hasta esta mañana (9:30 a.m.), unos 144 vuelos habían sido cancelados en el Aeropuerto Internacional de Denver (DIA, por sus siglas en inglés), mientras que otros 86 sufrieron retrasos, según datos de FlightAware.

Las aerolíneas que optaron por cancelar algunos de sus traslados incluyen a American Airlines, CommutAir, Frontier, SkyWest, Southwest, Spirit y United.

La tormenta invernal Landon sería la principal culpable de las fuertes nevadas que se registran esta semana en distintos puntos del país, y que actualmente representan un obstáculo para desplazarse entre Colorado y Texas, por ejemplo.

En su cuenta de Twitter, el Aeropuerto de Denver pidió a los viajeros comunicarse con su aerolínea antes de dirigirse al recinto para revisar el estatus de su vuelo.

