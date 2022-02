Ninel Conde abrió su cuenta de OnlyFans y regaló un adelanto

Ninel Conde acaba de sorprender a sus seguidores, con el anuncio de su nuevo canal de OnlyFans, como ya lo había prometido hace unos meses. Con la noticia, la actriz y modelo mencionó que habrá contenido "nunca antes visto", del cual dio un pequeño adelanto en su perfil oficial de Instagram.

Durante la emisión del programa El Gordo y La Flaca, Ninel habló sobre su página de contenido exclusivo, comentando que fue gracias a sus fanáticos que se animó a abrirla ya que recibía mensajes y muestras de aliento y por fin cumpliría su deseo.

La actriz comentó que hasta la fecha, ya cuenta con dos sesiones fotográficas para su página, las cuales se hicieron en Los Ángeles y Miami, Estados Unidos. De igual forma explicó que el contenido que subirá a su plataforma no será completamente explícito, ya que considera que su concepto será otro, sin embargo aseguró que habrá "Piecitos y algo más".

"Cuando muchas personas escuchan OnlyFans piensan que solamente es contenido explícito o desnudos, hay mucho contenido que se puede hacer, fotos obviamente sexys, un poquito más de lo que haces en redes sociales", comentó.

Fueron algunos minutos más tarde, que la actriz confirmó la noticia en su perfil de Instagram dando una probadita del contenido al que podrán acceder sus seguidores por una cuota mensual que equivale a unos $20 dólares o $400 pesos mexicanos.

"Por fin puedo compartirles esta noticia que me había estado guardando. Podrán ver contenido exclusivo y de calidad en OnlyFans como este sneak peak que les dejo. Lo que verán allá no lo han visto en ninguna otra parte. No puedo esperar a que por fin lo vean todo", escribió.