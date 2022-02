6,700 personas donaron dinero para funerales de los hijos de Erlinda Zacarias

Erlinda Zacarias finalizó la campaña GoFundMe para recaudar dinero para enterrar a los siete miembros de su familia que murieron en un accidente el sábado pasado. La página alcanzó su meta recaudando más de $300,000 en menos de una semana.

La vida de la madre de North Las Vegas nunca volverá a ser la misma. Perdió a cuatro hijos, dos hijastros y a su hermano en el terrible accidente del sábado. Su sufrimiento es inconmensurable y su tragedia conmovió a la comunidad. Más de 6.700 personas donaron a la página.

Ella escribió en la página: “Gracias a todos por su inmensa ayuda por estar ahí en mi momento de necesidad, gracias a la comunidad, no tengo palabras. Solo Dios me dará fuerza y ​​resignación. He alcanzado mi objetivo.”

Las donaciones a la cuenta crecieron dramáticamente en los días posteriores al accidente, alcanzando las seis cifras en 24 horas. Un amigo de la familia ayudó a abrir la cuenta para que Erlinda y su esposo, Jesús Mejía Santan, tuvieran dinero para los servicios funerarios adecuados para sus hijos y su hermano.

Su familia viajaba en una minivan el sábado por la tarde y viajaba por la intersección de Cheyenne Avenue y Commerce Street cuando fueron atropellados por un conductor que se pasó un semáforo en rojo y conducía a más de 100 mph.