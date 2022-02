Crean taxis rosas para atender exclusivamente a mujeres en Tijuana

(NOTICIAS YA).-Crean una nueva organización de taxis libres en Tijuana, los taxis rosa, donde las conductoras mujeres atenderán exclusivamente a mujeres.

El riesgo al viajar en transporte público, no es algo que solo vivan usuarias, también aquellas mujeres que han elegido esta actividad económica para salir adelante.

Olga es mamá soltera y como conductora de taxi, encontró la oportunidad de trabajar y cuidar a su hija al mismo tiempo; la pequeña siempre es su copiloto, y en uno de sus viajes, al dejar al pasajero en el domicilio que indicó, lejos de pagar el servicio, sacó un arma.

“Me dijo, voltea, cuando yo volteé ya me estaba apuntando con la pistola, ya me dijo dame todo lo que traigas, me dijo que agradeciera a dios que por mi morrita no me iba a matar y no me iba a quitar el carro,” dijo Olga Lidia Moreno, Conductora de Taxi Rosa.

Por eso Olga y un grupo de 8 mujeres taxistas se unieron para crear una línea exclusiva para mujeres que lleve pasaje precisamente a la periferia de Tijuana.

“Había mucha inseguridad para las mujeres, y ella quiso hacer algo diferente, quiso que hubiera seguridad para nosotras las mujeres y también para el pasaje, para la seguridad de nosotras porque había muchos asaltos, los sigue habiendo,” comentó Claudia Bernal, conductora de taxi rosa.

Después de varios años de gestiones, trámites y requisitos, finalmente obtuvieron un permiso para operar un sitio de taxis rosa, afuera de un centro comercial, en la carretera a Tecate.

“Nuestra intención es, y siempre ha sido, un servicio seguro para aquí para las mujeres de Tijuana ya que se ha escuchado desde hace muchos años, de tiempo tras, el tipo de agresión hacia la mujer, feminicidios, y todo lo que se le pueda agregar,” añadió Olga.

Justo en su primer día de operación, fueron enfrentadas por conductores que se sienten amenazados ante su competencia.

“Somos un grupo que estamos siendo desalojados de nuestra fuente de trabajo, nosotros somos respetuosos de ellas como damas, pero también pedimos respeto a nosotros,” dijo un hombre taxista.

Según datos de la propia ONU, el 95% de las usuarias del transporte público han sufrido por lo menos en una ocasión, algún tipo de violencia, y el 50% de las mujeres ha sido acosadas.