Este año California podría enviar una nueva ronda de cheques de estímulo

(NOTICIAS YA).-Al igual que sucedió hace un año, nuevamente podrían llegar cheques de estímulo a la población de California.

"¿Qué harías con $45 mil millones de dólares?", planteó el Senador estatal, Brian Jones.

En un video publicado en su cuenta de Twitter, utiliza granos de arroz para explicar a detalle como funciona el excedente del presupuesto del estado.

California has $45 BILLION of extra cash. So what does that look like in grains of rice??🤔 💰🍚

**No rice went to waste in the making of this video.#AreYouKiddingMe #CALeg pic.twitter.com/PWzmoVwQOp

— Brian W. Jones (@SenBrianJones) February 2, 2022