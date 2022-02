Maestros en huelga en el condado Douglas

(NOTICIAS YA).-Cientos de personas manifestaron este jueves a las afueras de la junta escolar del condado Douglas para pedir cambios en la misma.

Las bajas temperaturas no impidieron que padres, niños y la comunidad alzaran sus voces en Castle Rock,. Con pancartas, consignas y las bocinas de los autos, la huelga de más de mil maestro recibió un multitudinario apoyo de la comunidad.

"Estoy aquí para apoyar a los alumnos, los maestros", indicó Elena de Prado, una de las manifestantes.

La presión incluso obligó a la suspensión de clases este jueves. En un comunicado, el distrito escolar dijo:

Quienes hoy alzaron sus voces, tildaron a la actual junta escolar “como los pinochos de la educación”

No sólo les acusaron de mentir, sino de poner los intereses políticos por encima de los estudiantes

El llamado a paro se dio luego de que la mayoría conservadora de la junta escolar recién elegida fuera acusada de reunirse en secreto para expulsar al superintendente del distrito, Corey Wise.

El regreso de Wise al mandato es una de las exigencias que aquí se hicieron hoy.

"Estamos intentando volver a la normalidad, cambiar de superintendente en un dos por tres no va a solucionar nada", agregó Erika Carson.

También piden que "escuela no se maneje a lo politico".

Tres miembros de la junta denunciaron que las discusiones para sacar al superintendente ocurrieron en privado, lo que violaría las leyes de reuniones abiertas de Colorado.

"Intentar quitar a una persona que hace su trabajo realmente bien, pero a la final se sabe que son elevados de la ley, no, que pueden hacer lo que les da la gana, eso no está bien. No es justo"