Mujer recupera su dinero gracias a Univisión

Berta Cáceres como muchas mujeres en este país, es una guerrera que todos los días sale a la calle a ganarse la vida, sin embargo desde el pasado mes de diciembre estaba siendo víctima de una injusticia y es que tras entregar parte del dinero para reservar su nuevo apartamento nunca recibió respuesta del condominio y mucho menos el dinero…

La señora Berta nos contactó para ayudarla con su situación ya que la angustia de perder su dinero y no sentirse apoyada la hacían sentir abandonada.

"Mis hijos, mis amigos y amigas me decían por qué entregaste el dinero? no te lo van a regresar y me sentía muy preocupada porque son 15 días de trabajo mio"; nos comentaba la señora Berta.