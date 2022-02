¿Qué se tatuó Christian Nodal en el rostro?

El famoso cantante de regional mexicano Christian Nodal, protagonizó una nueva polémica el día de ayer, luego de haber subido una fotografía en la que presumió los dos nuevos tatuajes que se había hecho en una parte poco convencional del cuerpo: la cara.

Aunque no es la primera vez que el cantante se tatúa el rostro, sus miles de seguidores están pendientes a cualquier movimiento que haga, y en este caso, a crear todo tipo de historias a partir de lo que este decide tatuarse.

Fue a través de su cuenta de Instagram que el cantante compartió dos nuevos diseños plasmados en su piel. El primero es una rosa acostada horizontalmente debajo de su ojo derecho, y el segundo podría ser una rama o una frase en su ojo izquierdo, sin embargo no es precisa la imagen como para poderlo reconocer.

Según sus fanáticos, esto podría decir mucho de su actual relación con Belinda, ya que podrían tratarse de una nueva muestra de afecto hacia la cantante de pop. Recordemos que Nodal ya tiene algunas piezas en su cuerpo, que representan su relación con la cantante, tal es el caso de las palabras "Utopia" y "Beli" situadas en su frente y oreja respectivamente. Además, hace poco el cantante también se tatuó la mirada de su prometida en el pecho.

A mediados del 2021, el cantante habló sobre la polémica que generaba cada vez que se tatuaba y fue durante una conferencia de prensa donde el cantautor compartió el sentimiento que causan los tatuajes en él: "A mí me hacen muy feliz los tatuajes, yo siempre me tatúo cosas que me hacen feliz", declaró.

En esa ocasión, el artista compartió que estaba a punto de hacerse una impresión en su cuerpo en honor al lugar donde creció: "Me tatué la iglesia de donde soy, de Pueblo Viejo", finalizó.