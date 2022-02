Abuelito y nieto viven en una casa de cartón y madera en Juárez

(NOTICIAS YA).- El pequeño Ian abraza a su gato porque juntos se protegen del frio en esta gélida mañana en Ciudad Juárez, a un lado su abuelo Silverio intenta mantener encendida una vieja estufa de leña que sirve para calentar la humilde vivienda de cartón y madera en la que viven en una colonia en donde esta mañana el viento congela todo a su paso.

“Ya estoy batallando pero ahorita voy a salir para afuera para traer algo para prenderlo bien o sea ramitas y palitos que me encuentre aquí afuera, si me prepare si me prepare pero ya se terminó la leña si ya se terminó.”

Para ayudarlo, puede llamarle al: 656-125-1975

Dirección: