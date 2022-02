Llegan regalos para Ian y su abuelo tras ver el frío que pasaron en su casa de cartón y madera

(NOTICIAS YA).- El apoyo no se hizo esperar, de inmediato los residentes fronterizos decidieron apoyar a la familia que presentamos ayer dentro del noticiero que viven en una casa de cartón y madera. Para la antigua estufa de leña llegaron costales de leña así como despensas y lo que se recibió con más gusto fueron juguetes para el pequeño Ian que no perdió el tiempo y de inmediato se dispuso a disfrutar de los nuevos regalos.

Don Silverio agradeció a las familias que decidieron ayudarlo en esta temporada invernal.

“La gente me ha apoyado mucho me ha traído pues poquita despensa y también un silloncito que me trajeron también una camita también, no la gente me ha apoyado mucho aquí me ha ayudado mucho también.”

En el pequeño cuarto de cartón y madera se acomodan Ian de 3 años, una bebé de solo 2 meses, las dos hijas y Don Silverio tratando de llevar día a día al menos lo necesario para su mesa.

“Mis dos hijas pues ya gracias a dios tiene dos hijos uno cada quien tiene uno y pues ahí yo soy el único que pues las he sacado adelante pues también no puedo abandonarlas.”

El sueño más grande de Don Silverio es mejorar las condiciones de esta humilde vivienda construida de cartón y madera, construir una pequeña casita para poder dejarles un patrimonio a sus hijas y a sus nietos.

“Pero es mi anhelo hacer un cuartito, cuartito donde ya el clima no lo castigue a uno tanto, no lo castigue a uno tanto para cubrirse uno de los climas en el frio en viento que usted sabe aquí el aire es muy fuerte.”

El caso de la familia Lomeli no es único en esta nueva zona de Ciudad Juárez existen familias en similares condiciones en espera de una oportunidad de trabajo para mejorar sus condiciones pero también con el apoyo del gobierno y de la comunidad fronteriza.

Luis Escalera

Información para ayudar a Don Silverio y su familia: