Niño de 5 años lleva tres días atrapado en un pozo, rescatistas luchan por salvarlo

(NOTICIAS YA).- Un niño de 5 años ha pasado casi tres días atrapado en un pozo de 32 metros de profundidad y 42 centímetros de ancho en el norte de Marruecos, manteniendo al país en vilo y a los rescatistas luchando contra reloj.

El pequeño se llama Rayan y cayó al pozo en la provincia de Chefchaouen durante la tarde de este martes; tras estar desaparecido por breve tiempo, su madre lo escuchó llorar bajo tierra.

De acuerdo con la agencia EFE, los rescatistas cumplen este viernes tres días consecutivos en las labores de rescate y mantienen la esperanza de que puedan llegar a él en unas cuantas horas.

Las máquinas han excavado verticalmente a una profundidad de más de 90 pies durante la noche, dijo el medio estatal MAP, mientras que los trabajadores de emergencia ahora planean comenzar a excavar horizontalmente.

