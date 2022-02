California suspenderá el mandato del uso obligatorio de cubrebocas

(NOTICIAS YA).-El mandato del uso de máscaras en interiores en California finalizará la próxima semana para las personas vacunadas, pero las máscaras siguen siendo la regla para los niños en edad escolar, anunciaron el lunes los funcionarios estatales de salud.

Extienden un mes más el uso obligatorio de cubrebocas en California

“La tasa de casos en California ha disminuido en un 65 % desde nuestro pico de Ómicron. Nuestras hospitalizaciones se han estabilizado en todo el estado.” Dijo el gobernador Newsom en su cuenta de Twitter.

NEW: CA’s case rate has decreased by 65% since our Omicron peak. Our hospitalizations have stabilized across the state.

Our statewide indoor mask requirement will expire on 2/15.

Unvaccinated people will still need to wear masks indoors.

Get vaccinated. Get boosted.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) February 7, 2022